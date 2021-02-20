В урочище нашли мужчину в петле

В Днепре утром 20 февраля покончил с собой 27-летний мужчина. Трагедия произошла на ул. Запорожское шоссе в урочище Тоннельная балка.

Фото: dp.informator.ua

Примерно в 6:00 он ушел из дома. Через несколько часов нашли его труп, пишет Информатор.

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На месте работают следственно-оперативная группа и судмедэксперты.

Обстоятельства и причины трагедии - устанавливается.

В Днепропетровской области 17-летняя девушка покончила с собой. Она повесилась на лестнице - завязала за нее край веревки. Трагедия произошла в селе Знаменовка Новомосковского района в одном из домов. Предсмертной записки девушка не оставила. Известно, что она была студенткой Днепропетровского колледжа туристической сферы.