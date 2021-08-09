В Украину привезли бананы с "сюрпризом"

Более 60 кг кокаина прибыли в порт "Южный" в Одессе в контейнере с бананами из Республики Эквадор. Партию наркотиков злоумышленники планировали переправить в ЕС.

К контрабанде причастны три человека - граждане Украины, Албании и Румынии, сообщили в пресс-служба МВД.

Фото: t.me/SBUkr

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Задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета". Такие данные Интерпола сообщила Служба безопасности Украины.

"Их задержали в ходе спецоперации в Одессе. Стоимость кокаина - 10 млн долларов. Злоумышленники скрыли "товар" в грузовом контейнере с фруктами с одной из южноамериканских стран", - сказано в сообщении.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В порту "Южный" задержали партию кокаина. Наркотик попал в Украину из Эквадора в контейнере с бананами. Кокаин был спрятан в рефрижераторе в 46 брикетах весом почти 57 кг. А сами брикеты находились в вентиляционных люках.