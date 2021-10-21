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четверг, 21 октября 2021 11:13

В украинском зоопарке заживо сгорели несколько обезьян
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Фото: vl.dsns.gov.ua

Утром 21 октября в Луцком зоопарке вспыхнул пожар. Погибли три обезьяны.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Волынской области.

"На тушение деревянного дома размером 2 на 3 м, где жили обезьяны, подали два водяных ствола. В огне погибли три обезьяны породы черноволосый мангобей. В 07:32 локализовали пожар, огонь ликвидировали в 07:42", - говорится в сообщении .

Для усмирения огня привлекли шесть единиц пожарной техники. Причину возгорания устанавливают.

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В октябре 2018-го возник пожар в Черкасском зоопарке. Из-за проблем с электричеством загорелся огонь в павильоне мелких птиц и обезьян. Пожар ликвидировали через 45 мин. По словам смотрителей, несколько десятков ценных птиц удалось спасти. Часть из них, которые находились в непосредственной близости от огня, пришлось выпустить. Однако были и жертвы среди животных.

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Дата
21
октября

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