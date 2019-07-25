В Украине удерживается высокий уровень пожарной опасности

25 июля в Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности. Фото: из открытых источников

Украинцев предупредили о максимальном уровне пожароопасности.

25 июля в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

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Из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях. В связи с этим спасатели просят украинцев не разжигать костры в лесах.

За сутки 23 июля сгорело 50 тыс. кв. м полей в Полтавской области. Причины возгораний устанавливаются.