В Украине удерживается высокий уровень пожарной опасности

Украинцев предупредили о максимальном уровне пожароопасности.
25 июля в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.
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Из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях. В связи с этим спасатели просят украинцев не разжигать костры в лесах.
За сутки 23 июля сгорело 50 тыс. кв. м полей в Полтавской области. Причины возгораний устанавливаются.
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