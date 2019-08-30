В торговом центре произошел пожар

Площадь пожара составила 100 кв. м. Фото: ГСЧС

В Ужгороде произошел пожар в торговом центре "Токио".

Как отмечается, загорелась обшивка наружной стены первого и второго этажей здания. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"К тушению были привлечены 6 единиц техники и 30 спасателей. В 15:15 пожар был локализован на площади 100 кв.м, в 15:55 ликвидирован полностью.", - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.

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Площадь пожара составила 100 кв. м. Фото: ГСЧС

Во Львовской области произошел масштабный пожар на химическом предприятии. Огонь возник в производственном помещении, а затем перекинулся на рядом расположенное 2-х этажное здание.