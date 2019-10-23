В толпу людей въехал квадроцикл: пострадали две женщины

Квадроцикл на большой скорости врезался в толпу людей, ожидавших прибытия автобуса Фото: pershij.com.ua

В Кольчино Закарпатской области квадроцикл на большой скорости врезался в толпу людей, ожидавших прибытия автобуса.

Маршрутка разворачивалась. Вылетел квадроцикл. Чтобы избежать столкновения с автобусом, врезался в людей на остановке, пишет Pershij.com.ua.

Больше всего досталось двум женщинам. Они попали прямо под колеса. Потеряли много крови и имеют значительные травмы. Известно о переломы конечностей.

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Люди не успели расступиться, а руководитель квадроцикла вместо того, чтобы помочь, бросился выяснять отношения с водителем автобуса. На место прибыли патрульные и "скорая". Обстоятельства ДТП выясняют.

В Днипре женщина погибла под колесами фуры. Как отмечается, погибшая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает "Информатор".