В Сумской области провели первый обмен пленными

Воевать в Украину приехал россиянин из Омска.

В Сумской области состоялся обмен пленными.

Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

"Мы обменяли наших пятерых людей с терробороны на одного российского офицера военной полиции", - рассказал.

Из плена россиян спасли терробороновцев Дмитрия Квитченко, Валерия Позняка, Игоря Мокренка, Андрея Фролкова и Олега Солонара.

"Я Никитин Юрий Александрович, 1997 года рождения, уроженец города Омска", - говорит пленный российский оккупант на камеру.

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1 марта на въезде в Сумы со стороны Низов происходили уличные бои. Российские оккупанты ехали колонной на нескольких машинах и БТРах.