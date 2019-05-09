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четверг, 09 мая 2019 16:56

В Сумах задержан похититель, который вымогал деньги у владельца местной сети магазинов - СМИ

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В Сумах задержан похититель, который вымогал деньги у владельца местной сети магазинов - СМИ
В Сумах задержан похититель, который вымогал деньги у владельца местной сети магазинов - СМИ

Задержан злоумышленник, который похитил и, угрожая убийством, требовал деньги у владельца сети сумских магазинов, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

"Как уже сообщалось ранее, 24 декабря 2018 года двое неизвестных на ул. Богуна в г. Сумы насильно посадили владельца сети сумских магазинов "Веселка" Николая Богданова в серебристую "Тойоту Камри", одели наручники и вывезли в лес. Злоумышленники, угрожая убийством, требовали у бизнесмена вернуть 20 тыс. долларов США, которые он им якобы задолжал, а также ежемесячно платить "дань" в размере 50 тыс. грн. Во время "общения" у него отобрали мобильный телефон и кошелек, после чего мужчину привезли в город и выбросили из машины", - сообщили в пресс-службе, пишет сумское издание "Данкор", сообщают "Українські новини".

"Об указанном факте очевидцы сообщили в правоохранительные органы. На поиски нападавших были ориентированы все подразделения полиции. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий в настоящее время удалось установить личности злоумышленников, а одного из них задержать 8 мая. Работники прокуратуры Сумской области совместно со следователями следственного управления ГУ НП в Сумской области и спецподразделения "КОРД" задержали 40-летнего жителя г. Киев. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Прокуратура и полиция уже обратились с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в ведомстве.

Досудебное следствие продолжается, устанавливается местонахождение сообщника задержанного. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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