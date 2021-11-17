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среда, 17 ноября 2021 18:05

В Сумах обнаружили квартиру с "собаками-скелетами": фото шокируют
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Фото: facebook.com/trulalata

В Сумах в двухкомнатной квартире женщина с психическими расстройствами удерживала более 15 собак. Квартиру пришлось штурмовать, чтобы вызволить из ужасных условий животных.

Об этом рассказала Елена Сай в Facebook.

"В девятом микрорайоне из тюремного заключения вырвались на свободу "собаки-скелеты" в прямом смысле слова. Оказалось, что на ул. Лушпы, 22 проживает женщина, имеющая проблемы с головой. В ее двухкомнатной квартире в муках умирали от болезней и голода 15-16 собак. Дверь выбили и собаки спасались бегством. Вызвали полицию", - написала Сай.

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Семь собак отловили волонтеры и неравнодушные люди.

"Все находятся у зоозащитников. По остальным животным - вопрос решается", - добавила сумчанка.

Сейчас волонтеры собирают деньги на лечение животных. В дальнейшем будут искать им новых хозяев.

В Киеве женщина держала в двухкомнатной квартире барсука, волка, двух лис, хищных птиц и более восьми собак породы стаффордширский терьер. У волка волонтеры обнаружили шесть открытых переломов на одной лапе.

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