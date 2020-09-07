В суде ответчик порезал себя ножом и бросился на истицу

В Запорожье во время заседания суда 52-летний мужчина всадил себе в живот нож. Фото: facebook.com/Акимовский районный суд

В Запорожской области 52-летний мужчина во время заседания суда всадил себе в живот нож.

Инцидент произошел 7 сентября во время рассмотрения гражданского дела в Акимовском райсуде, сообщили на странице учреждения в Facebook.

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"В суде, при рассмотрении гражданского иска об утрате права пользования жильем, ответчик неожиданно выхватил нож и порезал себе живот. После этого он бросился на истицу. Но та выбила нож из рук нападавшего. Сам же ответчик упал от нанесенных себе ран", - говорится в сообщении.

Работники суда вызвали полицию и скорую помощь. Мужчину доставили в Акимовскую центральную районную больницу. Сейчас сведений о состоянии его здоровья нет.

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