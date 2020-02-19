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среда, 19 февраля 2020 19:12

В студенческом общежитии нашли мертвым 21-летнего мужчину

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В студенческом общежитии нашли мертвым 21-летнего мужчину
В общежитии Харьковского государственного автодорожного колледжа нашли тело 21-летнего мужчины. Фото: objectiv.tv

В общежитии Харьковского государственного автодорожного колледжа нашли тело 21-летнего мужчины.

Он не был студентом, попросился остаться в общежитии после окончания учебы, сообщил директор учебного заведения Анатолий Перевозник.

"Он работал, вел нормальный образ жизни, был единственным ребенком в семье", - рассказали жители общежития, передает МГ "Объектив".

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После того, как он перестал выходить на связь, мать запаниковала и позвонила в общежитие. Ее сына нашли в незапертой собственной комнате. Причина смерти устанавливается.

Заведующий общежития Андрей Свир утверждает, что не увидел в помещении следов от алкоголя или наркотиков. Мужчина говорит, что их житель ранее жаловался на сердце, а в его комнате нашли баллончик, предварительно от астмы или эпилепсии.

В общежитии Высшего профессионального училища №17 в Днепре 16-летнему парню стало плохо. Ему вызвали "скорую". Студента госпитализировали в городскую больницу №6. В течение нескольких часов медики боролись за его жизнь, однако спасти парня не удалось.

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Дата
19
февраля

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