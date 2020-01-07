В Одесской области в строительном вагончике сгорели три человека. Фото - ТСН

7 января в пгт Черноморское Одесской области загорелся строительный вагончик.

В результате пожара погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Пожар вспыхнул около 6 часов утра, на его ликвидацию понадобилось почти 40 минут. Вследствие возгорания уничтожено личные вещи и имущество на площади 10 м. кв.

На месте пожара спасатели обнаружили тела трех погибших, которые, вероятно, были строителями. Причины и детали инцидента выясняются.

Пожар в квартире по улице Длинной в Ивано-Франковске произошел в ночь на 7 января. Спасено 6 человек, из них 2 - дети. 16-и 6-летнего жителей доставить в областную детскую клиническую больницу. Дети отравились продуктами горения - среднее состояние.