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понедельник, 30 ноября 2020 13:53

В столкновении двух легковушек пострадали пять человек - двое из них дети
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В Новоград-Волынском Житомирской области произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В результате столкновения пострадали 5 человек, двое из которых дети, сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

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В Новоград-Волынском произошло ДТП с участием двух автомобилей
Фото: zt.npu.gov.ua
Обстоятельства ДТП выясняют
В результате столкновения пострадали 5 человек, двое из которых дети
Всех пострадавших забрали в больницу
В результате столкновения пострадали 5 человек, двое из которых дети

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 ноября около 14:00 по ул. Житомирской. Предварительно, произошло столкновение автомобилей" Volkswagen Transporter "под управлением 47-летней жительницы Днепропетровской области, который двигался в направлении выезда из города, и" Skoda ", что выезжал с АЗС и за рулем которого находился 27-летний житель района ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получили водитель микроавтобуса и его пассажирка, 69-летняя жительница Звягельщины. Также получили травмы и водитель легковушки и двое его пассажиров, дети 4 и 3 года. Всех пострадавших забрали в больницу.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Вблизи села Дубровка Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" столкнулись легковушка Mitsubishi Galant и микроавтобус Volkswagen Transporter. В результате ДТП погиб 23-летний водитель легковушки. Еще четыре человека попали в больницу.

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