В столичном парке нашли тело мужчины (18+)

В Подольском районе Киева в парке на берегу реки обнаружили тело повешенного мужчины. Его нашла прохожая во время прогулки.

По предварительным данным, погибший совершил суицид, пишет "Информатор".

Автор: kiev.informator.ua В Киеве в парке обнаружили тело повешенного мужчины

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Личность мужчины неизвестна, поскольку при нем не было документов.

По информации полиции, следов насилия на погибшем не нашли.

В Киеве недалеко от Чоколовского бульвара нашли труп мужчины. Тело в петле в зеленой зоне парка "Спутник" обнаружил мужчина, который выгуливал собаку.