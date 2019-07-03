В столичном парке нашли тело мужчины (18+)

В Подольском районе Киева в парке на берегу реки обнаружили тело повешенного мужчины. Его нашла прохожая во время прогулки.
По предварительным данным, погибший совершил суицид, пишет "Информатор".
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Личность мужчины неизвестна, поскольку при нем не было документов.
По информации полиции, следов насилия на погибшем не нашли.
В Киеве недалеко от Чоколовского бульвара нашли труп мужчины. Тело в петле в зеленой зоне парка "Спутник" обнаружил мужчина, который выгуливал собаку.
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