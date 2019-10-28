В столичном парке нашли гранаты

В Киеве нашли гранаты времен Второй мировой. Фото: Ukrlib

В столичном Гидропарке нашли гранаты.

Опасную находку обнаружили вечером в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

"Взрывное Киев: В парке культуры и отдыха Гидропарк нашли гранаты времен Второй мировой. На месте полиция", - говорится в сообщении.

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На кадрах с места события можно увидеть взрывоопасные предметы. Район, где они были найдены, окружили правоохранители.

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