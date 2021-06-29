В столичном метро не удалось спасти пассажирку

В метро умерла пассажирка. Фото: "Киев без цензуры"

В переходе столичного метро между станциями Крещатик и Майдан Независимости потеряла сознание и умерла 65-летняя женщина.

Трагедия произошла 27 июня, пишет Obozrevatel.

Помочь пассажирке пытались медики и работники станций.

"Женщине была оказана необходимая медицинская помощь сотрудниками метро. В частности, с использованием дефибриллятора. Кроме того, реанимационные мероприятия проводили медики, но, к сожалению, пассажирка умерла", - сообщила пресс-служба подземки.

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На станции "Караваевы дачи" в Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном. От травм он скончался на месте. Тело пострадавшего пытались деблокировать с помощью домкрата.