 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
2 Просмотров: 4275
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1656
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6975
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1125
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6453
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40797
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1170
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3393
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
Фото
Все фото
8
8
3
3
4
В столичном Гидропарке взорвалось кафе
В столичном Гидропарке взорвалось кафе
Огнемет и автоматы: показали арсенал харьковского стрелка
Огнемет и автоматы: показали арсенал харьковского стрелка
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Грузовик сбросил легковушку в кювет: первые фото смертельного столкновения
Грузовик сбросил легковушку в кювет: первые фото смертельного столкновения
5-летний мальчик погиб в сарае у бабушки
5-летний мальчик погиб в сарае у бабушки
Видео
Все видео
Пациент на ходу выпал из "скорой": видео инцидента
Пациент на ходу выпал из "скорой": видео инцидента
Маршрутчик силой выволок пассажирку из салона
Маршрутчик силой выволок пассажирку из салона
Таксисты устроили кровавую аварию - четверо пострадавших
Таксисты устроили кровавую аварию - четверо пострадавших
Двое умерли, третий - в тяжелом состоянии: подробности резни в центре города
Двое умерли, третий - в тяжелом состоянии: подробности резни в центре города
В перестрелке в Харькове убили свидетеля по делу Вороненкова
В перестрелке в Харькове убили свидетеля по делу Вороненкова
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1125
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5742
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7632
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1881
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
27 октября 2019
Просмотров: 594
Чоловік з інтернету
Подруга Оксана знайшла чоловіка в інтернеті. Колєжанки змусили зареєструватися на сайті знайомств. Кажуть, нічого такому добру пропадати. І вона ...
понедельник, 28 октября 2019 07:42

В столичном Гидропарке взорвалось кафе
8

  Комментировать

В столичном Гидропарке горело кафе «Колыба».  Во время пожара взорвался газовый баллон
Фото: kiev.informator.ua
В столичном Гидропарке горело кафе «Колыба».  Во время пожара взорвался газовый баллон
В столичном Гидропарке горело кафе «Колыба».  Во время пожара взорвался газовый баллон
В столичном Гидропарке горело кафе «Колыба».  Во время пожара взорвался газовый баллон
В столичном Гидропарке горело кафе «Колыба».  Во время пожара взорвался газовый баллон

В ночь на 28 октября в столичном Гидропарке горело кафе "Колыба".

Огонь вспыхнул в одной из беседок на территории заведения и начал быстро распространяться на остальные. Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров. Во время пожара взорвался газовый баллон, пишет Информатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На столичном Печерске произошел пожар со взрывом

Первыми на место около 1.40 приехали сотрудники одной из охранных фирм через срабатывание тревожной кнопки. Когда они зашли на территорию и открыли одно из помещений, то из него вырвались языки пламени. Также правоохранители рассказали, что до приезда спасателей прогремел взрыв.

Обошлось без пострадавших. Заведение ночью не работает, а потому внутри никого не было. Около 2:20 спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Причину возгорания установят эксперты.

Ранее в Гидропарке горело кафе "Волк" по улице Никольско-Слободская. По предварительным данным, пожар возник в результате неисправной работы электросетей. Обошлось без жертв и пострадавших.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столичном Гидропарке взорвалось кафе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
октября

За одну ночь вывезли из Германии всех польских евреев

Самое читаемое
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 29394
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн
Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн Просмотров: 24778
Под Киевом похитили 30-летнего мужчину
Под Киевом похитили 30-летнего мужчину
3
 1 Просмотров: 12772
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
 6 Просмотров: 12268
&quot;Мне пофиг, с кем будет перемирие&quot; - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
 32 Просмотров: 12006
Происшествия
Пациент на ходу выпал из "скорой": видео инцидента
Пациент на ходу выпал из "скорой": видео инцидента
 Просмотров: 207
Маршрутчик силой выволок пассажирку из салона
Маршрутчик силой выволок пассажирку из салона
 1 Просмотров: 1107
В ДТП маршрутка протаранила легковушку
В ДТП маршрутка протаранила легковушку Просмотров: 459
Неизвестный надругался с женщины и выбросил тело в кусты
Неизвестный надругался с женщины и выбросил тело в кусты Просмотров: 5463
Мужчина устроил стрельбу в доме родителей
Мужчина устроил стрельбу в доме родителей Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
32
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
7
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
6
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
5
Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной
5
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
Голосов: 371
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua