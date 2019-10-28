В столичном Гидропарке взорвалось кафе

Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 28 октября в столичном Гидропарке горело кафе "Колыба".

Огонь вспыхнул в одной из беседок на территории заведения и начал быстро распространяться на остальные. Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров. Во время пожара взорвался газовый баллон, пишет Информатор.

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Первыми на место около 1.40 приехали сотрудники одной из охранных фирм через срабатывание тревожной кнопки. Когда они зашли на территорию и открыли одно из помещений, то из него вырвались языки пламени. Также правоохранители рассказали, что до приезда спасателей прогремел взрыв.

Обошлось без пострадавших. Заведение ночью не работает, а потому внутри никого не было. Около 2:20 спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Причину возгорания установят эксперты.

Ранее в Гидропарке горело кафе "Волк" по улице Никольско-Слободская. По предварительным данным, пожар возник в результате неисправной работы электросетей. Обошлось без жертв и пострадавших.