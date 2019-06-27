В столичном фитнес-клубе умер посетитель

Мужчина умер в бассейне. Фото: Sportlife

В столичном фитнес-клубе Sportlife в бассейне умер человек.

Посетителей вывели из помещения и закрыли бассейн, сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Тренер и врач спорткомплекса помочь не смогли и, по информации свидетелей, действовали очень непрофессионально", - написали в соцсети.

Происшествие произошло в клубе на Позняках, на улице Драгоманова.

Очевидцы сообщили, что мужчина плавал в бассейне. Вдруг посетители заметили, что он не двигается.

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"Дежурный тренер, который был рядом, также попытался оказать помощь, но потом исчез. Через несколько минут пришел медик клуба, но его действия также были бессильны. Прибывшие медики некоторое время тоже пытались реанимировать пострадавшего, однако сделали кардиограмму и констатировали смерть", - говорят очевидцы.

По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

В селе Шевченково Одесской области в бассейне утонул 6-летний ребенок. Родители находились рядом, однако избежать трагедии не удалось. Об этом сообщил глава Килийского ОТГ Павел Бойченко в Facebook.