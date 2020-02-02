В столице жестоко отомстили герою парковки

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Прохожий разбил автомобиль, который полностью перекрыл тротуар.

Происшествие случилось в Киеве возле Киево-Печерской Лавры, пишут в "Киев Оперативный".

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"Напротив "Мыстецького арсенала" один из прохожих решил отомстить горе-водителю, который припарковал свою Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить ее. Мужик попрыгал на капоте, избил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало", - говорится в сообщении.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный в студии "95 квартал" как "Юзик", припарковал свой джип посреди перекрестка в Одессе. Видео опубликовал в Telegram нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.