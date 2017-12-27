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среда, 27 декабря 2017 21:16

В столице владелец внедорожника сбил насмерть пешехода

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  В Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек
В Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек

В Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек.

Происшествие случилось на улице Васильковская, вблизи ВДНХ, передает dtp.kiev.ua.

"Владелец внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший от травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на месте работают следственно-оперативная группа, патрульная полиция и скорая помощь.

В Киеве пьяный водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и на большой скорости въехал в киоск. Авария произошла сегодня на улице Кустанайской.

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28
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