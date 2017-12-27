В столице владелец внедорожника сбил насмерть пешехода

В Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек.
Происшествие случилось на улице Васильковская, вблизи ВДНХ, передает dtp.kiev.ua.
"Владелец внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший от травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
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Кроме того, на месте работают следственно-оперативная группа, патрульная полиция и скорая помощь.
В Киеве пьяный водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и на большой скорости въехал в киоск. Авария произошла сегодня на улице Кустанайской.
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