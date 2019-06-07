В столице самолет упал в озеро

Самолет упал в озеро Святошинского рыбхоза. Фото: ГСЧС

В Киеве легкий самолет АН-2 упал в озеро.

На боту было 3 человека, сообщает РБК-Украина.

Пропал в районе аэропорта "Чайка".

"Сейчас самолет нашли. Это территориально город Киев. Самолет упал на водоем, колесами вверх. Это была аварийная посадка, точнее это называется жесткое приводнение", - сообщила представительница ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

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Пассажиры самолета выжили. Их доставили на берег и госпитализировали.

"Самолет упал в одно из озер Святошинского рыбхоза", - уточнила представитель ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

В Киеве такси на большой скорости влетело в трактор с прицепом. Авария произошла на Надднепрянском шоссе, водителя и пассажира легковушки в тяжелом состоянии госпитализировали.