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среда, 01 августа 2018 21:12

В столице разгорелся скандал вокруг драматурга, которого пыталась обыскать полиция

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В столице разгорелся скандал вокруг драматурга, которого пыталась обыскать полиция
Гуменного с женой остановили на улице. Фото: Facebook

В Киеве полицейские без объяснения причин пытались провести досмотр вещей шеф-драматурга и арт-директора PostPlayТеатру Дениса Гуменного и его жены Яны.

Гуменний заявил, что 31 июля около 16 часов в Киеве на улице Нижнеюрковской, 39 их остановил патруль Нацполиции и без объяснения причин и отказавшись представиться, попытался провести досмотр личных вещей, передает "Апостроф".

Жене Гуменного отказались вызвать женщину-полицейского. В результате пара вызвала второй патруль, который приехал через 30 минут.

"Все это время полицейские говорили, что претензий ко мне нет, и я могу идти, а вот Яну обвиняли в том, что "она не знает законодательство, но знает только, что такое фен и драп"... Сначала пытались психологически давить, а когда поняли, что бесполезно - сказали, что не будут ждать второго экипажа и поедут", - написал Гуменный.

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"Позже, когда прибыл второй патруль, первый патруль мотивировал наше задержание тем, что мы "резко отошли в сторону" когда они на своем Митсубиши ехали прямо на нас", - говорит Гуменный.

После досмотра вещей Яны пару отпустили. Гуменного с женой намерены написать жалобу в Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Яна Гуманная в Facebook также опубликовала видео общения с полицией.

За три года патрульная полиция начала работать еще в 28-ми городах кроме Киева. Количество полицейских возросло с двух тысяч до 15-ти. В то же время за последний год доверие к институту снизилась почти на 10%. Это связано с громкими скандалами, увольнениями и перестрелками, постоянно подрывают доверие к самой реформы, а соответственно - и к полицейским.

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