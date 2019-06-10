В столице произошла смертельная авария - водитель вылетел из автомобиля

В столице на Троещине произошла смертельная авария.
Погиб молодой человек, передает сообщество dtp.kiev.ua.
"Как это было: история одной аварии. Молодой парень, 26 лет, летел на Сеат по Курбаса: влетел в отбойник. Вышибло колесо, которое зашло далеко за ограду трамвая", - говорится в сообщении.
Авто проехало 200 м без колеса и задело ограждение. Проехав метров 50, водитель вылетел из машины и ударился головой об асфальт.
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Мужчина скончался по дороге в больницу. У него была открытая черепно-мозговая травма, переломы основания и свода черепа.
В Ровенской области столкнулись рейсовая маршрутка сообщением "Злазне-Ровно" и легковой автомобиль Mazda. Погиб 22-летний водитель легковушки, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.
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