В столице произошла смертельная авария - автомобиль смяло вдвое

Погиб водитель автомобиля. Фото: Instagram

19 июля в Киеве на ул. Братиславской произошла авария.

Автомобиль смяло вдвое, водитель погиб на месте, сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

"На съезде с моста у БСМП водитель автомобиля Daewoo Nexia на высокой скорости вылетел на встречную полосу в автомобиль Hyundai i30. В результате сильного столкновения Daewoo Nexia смяло практически вдвое. Водитель погиб на месте, фрагменты тела находятся на водительском сиденье", - говорится в сообщении.

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Водитель автомобиля Hyundai i30 тоже пострадал. У него перелом ноги. Мужчину спасло то, что он был пристегнут и сработали ремни безопасности. Медики говорят, что его жизни ничего не угрожает.

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