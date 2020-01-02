В столице произошла перестрелка между двумя компаниями

Два человека получили ранения. Фото: "Трек"

В Печерском районе Киева произошла перестрелка между двумя компаниями молодых людей.

Два человека получили ранения, сообщает полиция Киева.

Правоохранители получили сообщение о драке возле дома на ул. Большой Васильковской. По указанному адресу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

"Предварительно установлено, что между участниками инцидента началась словесная перепалка, переросшая в драку, во время которой один из участников достал травматическое оружие и произвел несколько выстрелов", – сказано в сообщении.

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Врачи оказали раненым необходимую помощь.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия, откуда изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Для выяснения обстоятельств всех участников доставили в Печерское управление полиции", – добавили в полиции.

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