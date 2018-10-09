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вторник, 09 октября 2018 19:52

В столице произошла авария с участием полицейского авто

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В Киеве произошла серьезная авария с участием грузовика и автомобиля полиции.

Авария произошла 9 октября, сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

"На Лесном проспекте, 19, возле магазина АТБ, произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля патрульной полиции. По информации свидетелей, водитель грузовика сдавал задним ходом и въехал в автомобиль. К счастью, без пострадавших. Решили опубликовать, пока миллион "интересных" версий не появилось", - говорится в сообщении.

Автор: Telegram
  В Киеве грузовик въехал в полицейское авто
В Киеве грузовик въехал в полицейское авто

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Грузовик сдавала назад и "сел" на легковой автомобиль.

Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух микроавтобусов и легкового автомобиля. Машины столкнулись на автодорогах возле села Рогозов недалеко от Борисполя, докладывает полиция Киевской области.

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