В столице произошла авария с участием полицейского авто

В Киеве произошла серьезная авария с участием грузовика и автомобиля полиции.

Авария произошла 9 октября, сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

"На Лесном проспекте, 19, возле магазина АТБ, произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля патрульной полиции. По информации свидетелей, водитель грузовика сдавал задним ходом и въехал в автомобиль. К счастью, без пострадавших. Решили опубликовать, пока миллион "интересных" версий не появилось", - говорится в сообщении.

Автор: Telegram В Киеве грузовик въехал в полицейское авто

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Грузовик сдавала назад и "сел" на легковой автомобиль.

Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух микроавтобусов и легкового автомобиля. Машины столкнулись на автодорогах возле села Рогозов недалеко от Борисполя, докладывает полиция Киевской области.