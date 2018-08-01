В столице подстрелили активиста

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На ул. Туполева прострелили ногу активисту, митинговал против сноса гаражей.

Происшествие случилось около 17:20. Митингующие перекрыли улицу. Водитель Volkswagen достал пистолет и выстрелил в мужчину, сообщает "Информатор".

Стрелец поехал в сторону проспекта Победы. Активисты вызвали полицию и скорую помощь.

Раненого госпитализировали. Полиция ввела "план-перехват". Разыскивается автомобиль Volkswagen коричневого цвета. Госномер "АI 0923 РВ".

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Сообщество "Киев Оперативный" сообщило, что на митинге против демонтажа гаражей началось противостояние "Благоустройства" и владельцев гаражей по улице Туполева.

"И с одной, и с другой стороны звучат фразы о "незаконности". После конфликта, люди решили перекрыть улицу Туполева из-за чего весь квартал в округе остановился. Один из водителей Volkswagen не выдержал и, после словесного конфликта, открыл огонь из травматического пистолета, подстрелил одного из протестующего в ногу. После чего исчез. Сейчас на месте работает полиция, перенаправляют потоки движения. Митингующие говорят, что еще и завтра будут выходить", - говорится в сообщении.

Во время столкновений на столичных Осокорках сотрудник полиции распылил газ из баллончика в лицо фотокорреспондента международного агентства Associated Press Ефрема Лукацкого. Инцидент произошел в ходе столкновений с полицией при участии "Национального жен" из-за застройки в одном из спальных районов Киева.