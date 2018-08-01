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среда, 01 августа 2018 20:01

В столице подстрелили активиста
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Подстрелили мужчину, который перекрыл улицу
Фото: Facebook
Подстрелили мужчину, который перекрыл улицу
Подстрелили мужчину, который перекрыл улицу
Подстрелили мужчину, который перекрыл улицу
Подстрелили мужчину, который перекрыл улицу

На ул. Туполева прострелили ногу активисту, митинговал против сноса гаражей.

Происшествие случилось около 17:20. Митингующие перекрыли улицу. Водитель Volkswagen достал пистолет и выстрелил в мужчину, сообщает "Информатор".

Стрелец поехал в сторону проспекта Победы. Активисты вызвали полицию и скорую помощь.

Раненого госпитализировали. Полиция ввела "план-перехват". Разыскивается автомобиль Volkswagen коричневого цвета. Госномер "АI 0923 РВ".

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Сообщество "Киев Оперативный" сообщило, что на митинге против демонтажа гаражей началось противостояние "Благоустройства" и владельцев гаражей по улице Туполева.

"И с одной, и с другой стороны звучат фразы о "незаконности". После конфликта, люди решили перекрыть улицу Туполева из-за чего весь квартал в округе остановился. Один из водителей Volkswagen не выдержал и, после словесного конфликта, открыл огонь из травматического пистолета, подстрелил одного из протестующего в ногу. После чего исчез. Сейчас на месте работает полиция, перенаправляют потоки движения. Митингующие говорят, что еще и завтра будут выходить", - говорится в сообщении.

Во время столкновений на столичных Осокорках сотрудник полиции распылил газ из баллончика в лицо фотокорреспондента международного агентства Associated Press Ефрема Лукацкого. Инцидент произошел в ходе столкновений с полицией при участии "Национального жен" из-за застройки в одном из спальных районов Киева.

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