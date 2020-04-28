В столице молодой человек ударил полицейского

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2196
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1017
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4671
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 522
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 855
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5832
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1602
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3771
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4897
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
4
4
9
5
5
Потеряла очки и сбилась с пути: подробности гибели 6-летней девочки
Потеряла очки и сбилась с пути: подробности гибели 6-летней девочки
На пепелище нашли тела двух мужчин
На пепелище нашли тела двух мужчин
Бандиты в масках и париках нападали на дома и офисы
Бандиты в масках и париках нападали на дома и офисы
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Начальника управления полиции задержали на взятке
Начальника управления полиции задержали на взятке
Видео
Все видео
Пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой
Взорвали и скрылись с сумкой денег: преступники обокрали банкомат в Харькове
Взорвали и скрылись с сумкой денег: преступники обокрали банкомат в Харькове
Нашли виновника масштабного лесного пожара под Киевом
Нашли виновника масштабного лесного пожара под Киевом
Под Киевом вновь разгорелся лесной пожар
Под Киевом вновь разгорелся лесной пожар
Чернобыль после лесных пожаров сняли с высоты птичьего полета
Чернобыль после лесных пожаров сняли с высоты птичьего полета
Интервью
1/5
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1647
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1386
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
"Не стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"Не стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5868
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 117
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
вторник, 28 апреля 2020 18:26

В столице молодой человек ударил полицейского

  Комментировать
В столице молодой человек ударил полицейского
Задержанному грозит лишение свободы. Фото: Полиция

В Киеве парень набросился на полицейского во время проверки.

Молодой человек ехал на скутере по улице Теремковской без номерных знаков и шлема. Его заметили полицейские, сообщает сайт Национальной полиции.

Во время общения с правоохранителями мужчина начал нервничать. Спецназовцы решили провести поверхностную проверку. У мужчины обнаружили свертки с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис. После этого парень ударил полицейского.

"Парень, общаясь с правоохранителями, внезапно нанес удар одному из спецназовцев по лицу. Врачи оказали первую помощь полицейскому", - говорится в сообщении НП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Привезли на кладбище, били и прострелили ногу: задержали банду похитителей

Парня задержали. Это ранее не судимый киевлянин 1998 года рождения.

За нанесение телесных ему грозит до 5 лет лишения свободы.

На Киевщине задержали вооруженную банду, которая специализировалась на совершении разбойных нападений на жилища граждан и краж сейфов из офисов предпринимателей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице молодой человек ударил полицейского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Фанаты выложили более миллиарда за бой Кличко и Джошуа

Ежедневно погибают около 5 тыс. работников

Philips, Sony или малоизвестный американский инженер: рассказали историю компакт-дисков

Первый космический турист облетел Землю 128 раз

Выселили 140 тыс. украинцев

Осудили самого ценного агента российской разведки в США

Американский вирусолог создал вакцину

Военные попытались свергнуть правительство

Первый кондиционер боролся с влагой, а не с температурой

Показали первую модель геликоптера

Вождя казнили, тело выбросили в канаву

Самое читаемое
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 12393
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров Просмотров: 12303
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины Просмотров: 10440
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
3
 Просмотров: 7074
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 5940
Происшествия
Потеряла очки и сбилась с пути: подробности гибели 6-летней девочки
Потеряла очки и сбилась с пути: подробности гибели 6-летней девочки
4
 1 Просмотров: 288
На пепелище нашли тела двух мужчин
На пепелище нашли тела двух мужчин
4
 Просмотров: 207
Новорожденного мальчика выбросили на помойку
Новорожденного мальчика выбросили на помойку Просмотров: 414
Экс-заместителя Кличко посадили под домашний арест
Экс-заместителя Кличко посадили под домашний арест Просмотров: 144
Пытали и угрожали: банда напала на семью предпринимателя
Пытали и угрожали: банда напала на семью предпринимателя Просмотров: 279
Больше всего комментируют
7
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
6
Саакашвили назвал Ермака другом
3
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
3
Нефедов после увольнения: К таможне хотят применить советский подход - пятилетка за день
2
Более 100 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние месяцы - МВД России
Голосов: 2569
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua