В столице молодой человек ударил полицейского

Задержанному грозит лишение свободы. Фото: Полиция

В Киеве парень набросился на полицейского во время проверки.

Молодой человек ехал на скутере по улице Теремковской без номерных знаков и шлема. Его заметили полицейские, сообщает сайт Национальной полиции.

Во время общения с правоохранителями мужчина начал нервничать. Спецназовцы решили провести поверхностную проверку. У мужчины обнаружили свертки с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис. После этого парень ударил полицейского.

"Парень, общаясь с правоохранителями, внезапно нанес удар одному из спецназовцев по лицу. Врачи оказали первую помощь полицейскому", - говорится в сообщении НП.

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Парня задержали. Это ранее не судимый киевлянин 1998 года рождения.

За нанесение телесных ему грозит до 5 лет лишения свободы.

На Киевщине задержали вооруженную банду, которая специализировалась на совершении разбойных нападений на жилища граждан и краж сейфов из офисов предпринимателей.