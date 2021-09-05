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воскресенье, 05 сентября 2021 18:10

В старом советском авто нашли рекордную партию наркотиков

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В Черкасской области полиция изъяла рекордную партию метадона на 100 тыс. грн.

Сбытчиками наркотиков оказались трое мужчин с Корсунь-Шевченковского, перевозивших метадон старым советским автомобилем, сообщает полиция Черкасской области.

При осмотре автомобиля подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли 70-граммовый пакет с метадоном.

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Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу. Следствие устанавливает, где именно трое мужчин принимали наркотическое вещество для сбыта.

Если вину мужчин докажет суд, им грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.


В Киеве правоохранители задержали 18-летнего наркоторговца. Во время личного обыска у него изъяли около 1 кг вещества, похожего на каннабис. Стоимость изъятых веществ составляет около 500 тыс. грн.

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Дата
05
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