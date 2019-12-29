В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств

С 41 случая - 33 были связаны со стрельбой. Фото: УНН

В 2019 году в Соединенных Штатах было зафиксировано 41 случай массовых убийств. Эта цифра превышает все показатели, начиная с семидесятых годов прошлого века, сообщает Associated Press

В результате этих нападений погибло 211 человек. С 41 случае - 33 были связаны со стрельбой.

Как отмечает агентство, соответствующая статистика начала вестись в 2004 году. Ранее наибольшее количество массовых убийств было зафиксировано в 2006 году. Тогда случилось 38 таких случаев. Как свидетельствуют архивные документы, нынешние показатели превышают данные с периода семидесятых годов прошлого века.

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Массовым убийство считается такое, где погибло более четырех человек. Большинство убийств касались людей, знавших друг друга. Во многих случаях до сих пор остается тайной, что именно побудило преступников убивать.