В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1359
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 648
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1521
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 981
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1305
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1944
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2943
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 576
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2619
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 288
Фото
Все фото
4
3
5
3
3
Бунт в СИЗО: у заключенных нашли запрещенные предметы
Бунт в СИЗО: у заключенных нашли запрещенные предметы
Сожгли авто основательнице организации, которая борется со школьными поборами
Сожгли авто основательнице организации, которая борется со школьными поборами
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
В киевском кальян-баре торговали кокаином
В киевском кальян-баре торговали кокаином
Поймали военного, который продавал наркотики
Поймали военного, который продавал наркотики
Видео
Все видео
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Медики привязали пациента к кровати и не давали есть
Медики привязали пациента к кровати и не давали есть
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Интервью
1/5
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1062
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1305
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 621
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1251
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2889
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
22 декабря 2019
Просмотров: 117
В очікуванні Снігуроньки, яка торкнеться вустами щоки
На поверхні моїх спогадів про Новий рік лежить пелюстка ніжного поцілунку. Світло-рожева, майже біла. Такими були того грудневого дня Анині губи. ...
воскресенье, 22 декабря 2019 23:40

В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных

  Комментировать
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США произошло масштабное ДТП. Фото: Reuters

В штате Виргиния, США, во время столкновения 63 автомобилей пострадали как минимум 35 человек.

Данных о погибших полиция не предоставляет, сообщает Associated Press.

Столпотворение автомобилей в 50 милях к востоку от Ричмонда закрыло обе стороны автомагистрали между штатами. Полиция штата Вирджиния заявила, что массовая авария произошла из-за тумана и льда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17 разбитых авто, есть погибшие и раненые: последствия масштабного столкновения под Одессой

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, в том числе и те, которые представляют угрозу для жизни.

19 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса на востоке Гватемалы. Около трех десятков получили ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 248145
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
 2 Просмотров: 8802
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 6255
Стилист раскрыла самый модный цвет сезона, который идет всем
Стилист раскрыла самый модный цвет сезона, который идет всем
6
 Просмотров: 5571
Доллар побил очередной рекорд
Доллар побил очередной рекорд Просмотров: 5517
Происшествия
В Харькове столкнулись 4 автомобиля: травмированы двое полицейских и подросток
В Харькове столкнулись 4 автомобиля: травмированы двое полицейских и подросток Просмотров: 36
Мужчина после корпоратива ушел домой в одних трусах
Мужчина после корпоратива ушел домой в одних трусах Просмотров: 2763
Женщине попали в шею возле полицейского стрельбища
Женщине попали в шею возле полицейского стрельбища Просмотров: 585
В аэропорту поймали контрабандиста с редкими птицами
В аэропорту поймали контрабандиста с редкими птицами Просмотров: 351
Мужчину расстреляли возле собственного дома
Мужчину расстреляли возле собственного дома Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украина приобретет американские вертолеты "Apache"
2
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
1
В украинской армии изменят генеральские звания
Голосов: 1371
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua