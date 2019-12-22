В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных

В США произошло масштабное ДТП. Фото: Reuters

В штате Виргиния, США, во время столкновения 63 автомобилей пострадали как минимум 35 человек.

Данных о погибших полиция не предоставляет, сообщает Associated Press.

Столпотворение автомобилей в 50 милях к востоку от Ричмонда закрыло обе стороны автомагистрали между штатами. Полиция штата Вирджиния заявила, что массовая авария произошла из-за тумана и льда.

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Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, в том числе и те, которые представляют угрозу для жизни.

19 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса на востоке Гватемалы. Около трех десятков получили ранения.