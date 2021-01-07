В Сочельник женщина заколола сожителя ножом, назвав это самоубийством

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле покойного признаки насильственной смерти. Фото: unsplash

В Хмельницкой области женщина заколола сожителя ножом и пыталась выдать его смерть за самоубийство.

Об этом сообщают в Нацполиции.

"6 января около 18:40 в полицию поступило сообщение от жительницы Красилова, которая сообщила, что ее гражданский муж покончил жизнь самоубийством, штрикнув себя ножом в сердце. Женщина отметила, что погибший недавно перенес операцию, после которой постоянно пребывал в депрессии и время от времени высказывал намерения свести счеты с жизнью", - говорится в сообщении полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 18-летний мужчина выпал из окна в Киеве

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле покойного признаки насильственной смерти, опровергнув версию о самоубийстве.

Полицейские установили, что в Сочельник гражданские супруги распивали алкогольные напитки. Между ними возникла ссора. 35-летняя красиловчанка кухонным ножом нанесла один удар в левую часть грудной клетки своему 38-летнему сожителю. Мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранители задержали женщину. Ей грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

В Киеве на ул. Воскресенской 23-летний мужчина выпал из окна 2-го этажа жилой многоэтажки. Его намеренно толкнул в спину 29-летний хозяин квартиры во время новогодней вечеринки.