В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми: показали фото и видео

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6 ноября около 1:48 вблизи села Шевченково Николаевского района столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101.

В последнем ехала семья с пятью детьми. Отец и двое детей погибли на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"ВАЗ перекинулся и слетел в кювет. В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и двое детей 5 и 3 лет погибли сразу на месте. 27-летняя женщина и трое детей одного, 5 и 6 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести. Их госпитализировали", – рассказали в полиции.

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37-летний водитель Chevrolet существенно не травмировался.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все происшествия трагедии.

Вблизи села Майдан Хустского района в Закарпатье супруги с тремя детьми разбились на Audi A4. 12-летний мальчик погиб на месте. Водитель, его жена и двое детей 10 и 2 лет получили разного рода травмы и попали в больницу.