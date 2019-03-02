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суббота, 02 марта 2019 15:34

В СИЗО требовали деньги у заключенных: угрожали карцером и расправой
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Руководство уличили в вымогательстве
Фото: СБУ
Руководство уличили в вымогательстве
Руководство уличили в вымогательстве
Руководство уличили в вымогательстве

Сотрудники Службы безопасности разоблачили на систематических взятках руководство Одесского следственного изолятора.

Злоумышленники требовали от осужденных и их родственников неправомерную выгоду за смягчение условий отбывания наказания. Чиновники для давления на заключенных искусственно удерживали их в карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой так называемые "смотрящие", которые работали на администрацию заведения, сообщает пресс-служба СБУ.

"Во время досудебного следствия правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, у которого злоумышленники требовали две тысячи долларов США. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карточку. Предварительная проверка установила, что только за 2018 на эту карточку было перечислено более 2,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

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У фигурантов дела изъяли банковские карты, мобильные телефоны, тысячу долларов и шестьдесят тысяч гривен и документацию, подтверждающую противоправные действия работников пенитенциарной системы.

Продолжается досудебное следствие.

Суд в Винницкой области приговорил к пяти годам лишения свободы чиновника, которого поймали на взятке.

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Дата
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