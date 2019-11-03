В Сирии взорвалась машина: есть погибшие

В сирийском городе Тал Абьяд взорвалась машина. В результате погибли по меньшей мере 13 человек.
Взрыв произошел из-за бомбы, которую ранее заложили в автомобиль.
Сообщается, что в результате этого пострадали по меньшей мере 20 человек. Среди погибших оказались протурецкие боевики и гражданские.
Турецкие войска взяли город под контроль еще в прошлом месяце после того, как американские военные были выведены.
Министерство обороны Турции обвиняет в теракте сирийскую курдскую группировку. Однако ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся.
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В Афганистане в результате взрыва неизвестного предмета в провинции Тахар погибли 9 детей.
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