В Сирии взорвалась машина: есть погибшие

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В сирийском городе Тал Абьяд взорвалась машина. В результате погибли по меньшей мере 13 человек.

Взрыв произошел из-за бомбы, которую ранее заложили в автомобиль.

Сообщается, что в результате этого пострадали по меньшей мере 20 человек. Среди погибших оказались протурецкие боевики и гражданские.

Турецкие войска взяли город под контроль еще в прошлом месяце после того, как американские военные были выведены.

Министерство обороны Турции обвиняет в теракте сирийскую курдскую группировку. Однако ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся.

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В Афганистане в результате взрыва неизвестного предмета в провинции Тахар погибли 9 детей.