В шахте погиб горняк

Двое мужчин оказались под завалом. Фото: pexels.com

В Днепропетровской области на шахте "Благодатная" погиб горняк.

Обвал произошел во время работ в дренажном штреке. Там работали двое шахтеров, сообщает "Радио Свобода".

Один получил легкие травмы ног, а другой оказался под завалами. Спасатели нашли его тело.

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Причины аварии расследует спецкомиссия.

В Покровском Бахмутской городской громады Донецкой области 20 апреля погиб 45-летний горняк. Во время выполнения работ по креплению нижнего соединения, произошло высыпания породы.