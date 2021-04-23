В шахте погиб горняк

В Днепропетровской области на шахте "Благодатная" погиб горняк.
Обвал произошел во время работ в дренажном штреке. Там работали двое шахтеров, сообщает "Радио Свобода".
Один получил легкие травмы ног, а другой оказался под завалами. Спасатели нашли его тело.
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Причины аварии расследует спецкомиссия.
В Покровском Бахмутской городской громады Донецкой области 20 апреля погиб 45-летний горняк. Во время выполнения работ по креплению нижнего соединения, произошло высыпания породы.
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