В шахматиста отобрали $ 25 тысяч, которые выиграл на турнирах

С одесской квартиры украинского шахматного чемпиона 26-летнего Станислава Богдановича грабители вынесли почти $25 тысяч.
Он выиграл деньги на трех международных турнирах по шахматам, пишет segodnya.ua. На момент преступления был на соревнованиях в Черноморске. Его мать вышла из квартиры на час.
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Когда вернулась, увидела разбросанные вещи. Следов взлома не было. Вынесли все ценное, кроме кубков за победы в шахматах.
Полиция проводит следствие. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В пгт Ворзель под Киевом вечером 30 мая ограбили семью известного столичного юриста. Бандиты вторглись в имение около 23:00. Связали хозяина дома, его жену и ребенка. Грабители избили юриста, заставив отдать деньги и драгоценности, после чего скрылись.
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