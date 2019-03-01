В сети появился приговор суда Зайцевой и Дронову

Олени Зайцевой и Геннадию Дронову вынесли приговор. Фото: picua.org

В сети появился полный текст приговора Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которых приговорили к 10 годам заключения по делу смертельной аварии в Харькове.

Полный текст документа размещен на сайте Единого реестра судебных решений.

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Дело зарегистрировано под № 640/1664/18 в разделе "Криминальные дела; Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта; Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Приговор Зайцевой и Дронову 26 февраля в Киевском районном суде Харькова вынес судья Виктор Попрас.

Виновных в смертельном ДТП в Харькове приговорили к 10 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Пользователи соцсети активно обсуждают приговор. Считают, что 10 лет для Зайцевой - мало. Дронов осужден несправедливо.