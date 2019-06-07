В СБУ сообщили подробности подготовки и нейтрализации теракта на детской площадке

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Удалось предотвратить мощный террористический акт в одном из густонаселенных мест в центре Запорожья.

Оперативники спецслужбы установили, что заказчиком теракта было так называемое МГБ ДНР. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в мирном регионе, сообщили на официальной странице СБУ в Facebook.

Исполнителем теракта кураторы выбрали жителя Донецкой области, которого сотрудники Службы контролировали с момента пересечения линии разграничения. В Запорожье злоумышленник заложил взрывчатку мощностью 1,5 кг пластида вблизи детской площадки. Устройство активировалось с помощью мобильного телефона.

Сотрудники СБУ тайно от исполнителя дезактивировали взрывное устройство. Для обеспечения полной безопасности граждан в 06:00 была осуществлена эвакуация жителей близлежащих домов. Ограничен въезд на прилегающую территорию.

В интересах следствия правоохранители осуществили аудио-, видео-, фотофиксацию закладки взрывчатки.

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"После того, как злоумышленник вышел за границу и пытался активировать устройство, он поехал в гостиницу, посмотрел новости - не увидев информации о происшествиях, вернулся к месту закладки взрывчатки", - сообщил начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Сотрудники СБУ задержали подрывника после возвращения на место потенциального преступления.

СБУ удалось предотвратить теракт, который готовили в Запорожье. Террорист заложил взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки. Детонацию заряда планировал осуществить с мобильного телефона.