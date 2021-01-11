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В руках разорвался мячик: новые подробности взрыва в детском саду

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В руках разорвался мячик: новые подробности взрыва в детском саду
В Виннице на территории детсада №7 произошел взрыв самодельного устройства. Фото: vinnitsa.info

В детском саду №7 в Виннице сдетонировал самодельный взрывной предмет. 1 ребенок получил ожоги.

Происшествие случилось около 12:00. О том, что у детей что-то взорвалась, сообщила воспитательница, рассказала заместитель начальника отдела коммуникации областной полиции Ирина Добровольская.

"Предварительно, это нечто пиротехническое, самодельное. Дети не пострадали. У 1 мальчика незначительные ожоги и одежда обгорела немного. На месте еще работает следственно-оперативная группа, криминалисты. Обстоятельства устанавливаются", - рассказала Ирина Добровольская, передает Vежа.

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Мальчик во время прогулки на площадке нашел мячик. Когда поднял его - тот разорвался у него в руках, рассказала директор городского департамента образования Оксана Яценко.

"Ребенок получил небольшой ожог рук. Но садик сделал все согласно протоколу: вызвал полицию, ГСЧС и скорую помощь. Я думаю, что это результаты новогодних гуляний. Непонятные предметы появляются на площадках в детских садах", - сообщила Яценко.

Добавила, что сейчас садик уже нормально функционирует. Дети спят.

Происшествие произошло сегодня, 11 января, в детском саду в микрорайоне Подолье. Предварительно сообщалось о 3 пострадавших детях. После осмотра врачей их домой забрали родители.

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11
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