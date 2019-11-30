В РПЦ прокомментировали задержание их священника с наркотиками

Клирика РПЦ Евгения Кугатова задержали с наркотиками в отделении почты.

Митрополит Лука подтвердил задержание клирика епархии Евгения Кугатова с наркотическими веществами.

Официальный комментарий разместил в фейсбуке заведующий канцелярией Запорожской епархии УПЦ МП.

"Задержанного клирика епархии Евгения Кугатова я знаю давно, с тех пор, когда был еще наместником Глинской пустыни. Я знал также и о его наркозависимости. Но я видел и его покаяние, и его желание избавиться от этого недуга. Со своей стороны я делал все возможное для того, чтобы помочь ему в этом. Долгие годы удавалось сдерживать болезненные влечения наркозависимости Евгения. Но власть дьявола, к сожалению, вновь возобладала им", - говорится в заявлении.

Также митрополит Лука возмущен тем, что в СМИ распространяют, по его мнению, неправдивую информацию о том, что партия наркотиков была "крупной", а также называют тип наркотика, хотя официальная экспертиза еще не была проведена. Лука призвал не "злорадствовать и смаковать падением" клирика, а также не делать поспешных выводов.

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"На данный момент можно сказать, что Евгений Кугатов не справился с болезнью. Это не повод для смеха, это повод для того, чтобы больше внимания обращать на самого себя. Кто без греха, можете бросать в него камни. Я же буду молиться о том, чтобы Бог вразумил и спас его заблудшую душу. И помог справиться с иссушающей его душу страстью", - заявил митрополит.

Евгения Кугатова задержали в одном из отделений "Новой почты", по данным местного издания, он получил посылку с наркотическими веществами из Черкасс.