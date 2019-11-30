В РПЦ прокомментировали задержание их священника с наркотиками

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 846
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 315
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2764
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1161
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1071
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 990
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1071
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11421
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1791
Фото
Все фото
3
4
8
3
4
Лед разбивал руками: мужчина рассказал, как спасал из озера 11-летнюю девочку
Лед разбивал руками: мужчина рассказал, как спасал из озера 11-летнюю девочку
Взрыв в столичном банке: в полиции рассказали подробности
Взрыв в столичном банке: в полиции рассказали подробности
В Киеве взорвали банк: первые подробности
В Киеве взорвали банк: первые подробности
Задержали священника-наркодилера - СМИ
Задержали священника-наркодилера - СМИ
Убийцы должны сидеть. В Херсоне активисты забросали файерами прокуратуру
Убийцы должны сидеть. В Херсоне активисты забросали файерами прокуратуру
Видео
Все видео
Погибшие на украинских дорогах: обнародовали страшную статистику за 2019-й год
Погибшие на украинских дорогах: обнародовали страшную статистику за 2019-й год
Убийство Гандзюк: организатор рассказал, как планировали расправу
Убийство Гандзюк: организатор рассказал, как планировали расправу
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Просмотров: 837
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3294
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6651
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2997
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
30 ноября 2019
Просмотров: 225
Вчасно піти
Дядько Віктор усе життя пропрацював у Луцьку водієм маршрутки. Хоча мріяв відкрити кондитерський цех і пекти булочки. Боявся піти з роботи, завжди ...
суббота, 30 ноября 2019 21:14

В РПЦ прокомментировали задержание их священника с наркотиками

  Комментировать
В РПЦ прокомментировали задержание их священника с наркотиками
Клирика РПЦ Евгения Кугатова задержали с наркотиками в отделении почты.

Митрополит Лука подтвердил задержание клирика епархии Евгения Кугатова с наркотическими веществами.

Официальный комментарий разместил в фейсбуке заведующий канцелярией Запорожской епархии УПЦ МП.

"Задержанного клирика епархии Евгения Кугатова я знаю давно, с тех пор, когда был еще наместником Глинской пустыни. Я знал также и о его наркозависимости. Но я видел и его покаяние, и его желание избавиться от этого недуга. Со своей стороны я делал все возможное для того, чтобы помочь ему в этом. Долгие годы удавалось сдерживать болезненные влечения наркозависимости Евгения. Но власть дьявола, к сожалению, вновь возобладала им", - говорится в заявлении.

Также митрополит Лука возмущен тем, что в СМИ распространяют, по его мнению, неправдивую информацию о том, что партия наркотиков была "крупной", а также называют тип наркотика, хотя официальная экспертиза еще не была проведена. Лука призвал не "злорадствовать и смаковать падением" клирика, а также не делать поспешных выводов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе поймали фуру с крупной партией героина

"На данный момент можно сказать, что Евгений Кугатов не справился с болезнью. Это не повод для смеха, это повод для того, чтобы больше внимания обращать на самого себя. Кто без греха, можете бросать в него камни. Я же буду молиться о том, чтобы Бог вразумил и спас его заблудшую душу. И помог справиться с иссушающей его душу страстью", - заявил митрополит.

Евгения Кугатова задержали в одном из отделений "Новой почты", по данным местного издания, он получил посылку с наркотическими веществами из Черкасс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В РПЦ прокомментировали задержание их священника с наркотиками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою

Показали легендарную модель Porsche

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 26172
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 18153
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 13653
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 6066
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ Просмотров: 5778
Происшествия
Три человека сгорели в легковушке после столкновения с микроавтобусом
Три человека сгорели в легковушке после столкновения с микроавтобусом Просмотров: 405
В аэропорту "Борисполь" задержали мужчину с гранатой
В аэропорту "Борисполь" задержали мужчину с гранатой Просмотров: 162
Правоохранители задержали опасную банду
Правоохранители задержали опасную банду Просмотров: 414
На трассе загорелся двухэтажный пассажирский автобус
На трассе загорелся двухэтажный пассажирский автобус Просмотров: 684
Лед разбивал руками: мужчина рассказал, как спасал из озера 11-летнюю девочку
Лед разбивал руками: мужчина рассказал, как спасал из озера 11-летнюю девочку
3
 Просмотров: 936
Больше всего комментируют
5
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
4
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
4
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
3
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
2
Пашинскому продлили арест на следующий год
Голосов: 348
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua