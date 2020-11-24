В Россию пытались вывезти незаконно вырубленые сосны

Пограничники обнаружили в грузовике сосны без маркировки. Фото: pravda.com.ua

В Черниговской обл. у границы с Россией обнаружили грузовик с нелегальными соснами.

"Грузовик с нелегально вырубленными новогодними деревьями задержали вчера на участке отдела пограничной службы "Горск" Черниговского отряда. Вечером совместный с сотрудниками Национальной полиции пограничный наряд в нескольких километрах от границы остановил автомобиль "Рено" для проверки законности пребывания в пределах контролируемого пограничного района", - сообщает Госпогранслужба.

За рулем грузовика был житель приграничного района. Он сказал правоохранителям, что перевозит лесопродукцию. Разрешительных документов при себе не имел.

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В грузовике обнаружили 800 молодых сосен без маркировок. Сумма причиненного государству ущерба пока не установлена.

Вблизи поселка Луговики Киевской, пограничники остановили микроавтобус с 3 лесными браконьерами, которые загрузили транспорт ворованной древесиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.