В Россия произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом

В аэропорту российского города Барнаул произошла серьезная ЧП с Boeing-767.
При посадке в самолете загорелась стойка шасси. Соответствующее видео распространили российские СМИ.
В Росавиации заявили, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании Azur Air, который прилетел из Вьетнама. Возгорание удалось быстро ликвидировать.
На видео слышно панику и крики пассажиров, однако пострадавших нет.
"Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, на данный момент за медицинской помощью никто не обращался", - отметили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Испании разбился военный самолет, есть погибшие
Самолет Либеральной партии Канады, на котором премьер-министр страны Джастин Трюдо вылетал для проведения избирательной кампании, столкнулся с автобусом в аэропорту.
Комментарии