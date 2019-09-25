В Россия произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом

В аэропорту Барнаула в Boeing-767 при посадке загорелись шасси. Фото: Airgus

В аэропорту российского города Барнаул произошла серьезная ЧП с Boeing-767.

При посадке в самолете загорелась стойка шасси. Соответствующее видео распространили российские СМИ.

В Росавиации заявили, что инцидент произошел с самолетом авиакомпании Azur Air, который прилетел из Вьетнама. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

На видео слышно панику и крики пассажиров, однако пострадавших нет.

"Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, на данный момент за медицинской помощью никто не обращался", - отметили в ведомстве.

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Самолет Либеральной партии Канады, на котором премьер-министр страны Джастин Трюдо вылетал для проведения избирательной кампании, столкнулся с автобусом в аэропорту.