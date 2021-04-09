В России расстреляли Land Cruiser ексчиновника времен Януковича

Внедорожник принадлежит ексчиновнику времен Януковича Владимиру Волчанскому Фото: [email protected]_forever

В Ростове-на-Дону расстреляли автомобиль Land Cruiser 200 с украинскими номерами АА 2772 КТ.

По предварительной информации, внедорожник принадлежит экс-чиновнику времен Януковича Владимиру Волчанскому, передает телеграмм канал "Новости Ростова".

"Владимир Волчанский - бывший чиновник СБУ при президентстве Януковича, возглавлял один из отделов экономической контрразведки спецслужбы. Впоследствии был назначен заместителем председателя Госпотребинспекции, но из-за скандала с давлением на крупные торговые сети после 2014 года был уволен по статье "За нарушение присяги госслужащего", - говорится в сообщении.

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Известно, что экс-чиновник не пострадал. В Ростов приехал, чтобы навестить своих родственников.

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