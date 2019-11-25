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понедельник, 25 ноября 2019 17:28

В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками

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В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
Подростки избили сверстницу в России. Фото: news.dks.com.ua

В российском Сургуте 15-летние девочки-подростки избили свою ровесницу.

Нападали на нее дважды. Сначала в туалете торгового центра "Сити Молл". Во второй раз, в подъезде одного из общежитий на проспекте Набережном, сообщает "К Информ".

Девушку хулиганки заманивали под предлогом частной беседы. Побоями заставляли признаться в непристойных сплетнях о ней. Били девушку по лицу и голове до синяков.

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В сети появились видеоролики инцидента.

"Таких надо так же, и их родителей, раз не воспитали должным образом", "Девушки, подумайте. Если с вашими детьми так же поступят", "Кошмар, а родителей совсем нет? Ремня всыпать хорошего", - пишут в сети.

12-летний мальчик на глазах брата-близнеца жестоко убил мать в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Сначала он облил ее кипятком из чайника, а затем порезал острым предметом.

Преступление совершено в ночь на 27 октября в квартире на улице Стасовой, пишут российские СМИ.

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