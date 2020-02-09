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воскресенье, 09 февраля 2020 00:30

В России перевернулся микроавтобус с ЛНР: трое погибших

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В Воронежской области в результате ДТП погибли трое жителей оккупированного Донбасса, еще 5 - получили травмы. Они направлялись в Москву на заработки.

Ехали микроавтобусом "MERCEDES-Benz Vito". По версии следствия, причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым автомобилем "МАN".

"В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина (31 год) и мужчина (37 лет) погибли на месте. Еще 5 пассажиров - мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу", сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Автор: пресс-служба прокуратуры Воронежской обл.
 

Авария произошла в ночь на 8 февраля на 694 км автодороги М-4 "Дон".

По сообщению онлайн-СМИ боевиков, жертвами аварии стали жители ЛНР.

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В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами. 2 человека погибли, еще 7 - в больнице.

Авария произошла 7 февраля на 98-м километре скоростной трассы М3 в направлении Будапешта - вблизи города Кал. Там столкнулись 5 машин.

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