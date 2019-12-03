В России перевернулся автобус с украинцами. Много пострадавших

В России перевернулся автобус с украинцами. Авария произошла около полудня 3 декабря на 763-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучацькому районе Воронежской области.

Пострадали 14 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 28 человек, в том числе 2 водителя. Несовершеннолетних среди них не было.

Автор: twitter.com В России перевернулся автобус с украинцами. Пострадали 14 человек, трое из них - в тяжелом состоянии

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"59-летний водитель междугороднего автобуса, двигаясь в сторону юга, не справился с управлением во время снегопада и допустил опрокидывание автобуса", - сообщили в пресс-службе местной полиции.

Известно, что автобус ехал в Воронеж из Запорожья. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Украинские зароботчане попали в аварию в Венгрии. Микроавтобус на скорости врезался в отбойник, а затем вылетел в кювет, где перевернулся. Пострадали 7 человек.