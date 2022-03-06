В России на антивоенных митингах задержали уже более тысячи человек

Во многих российских городах в воскресенье, 6 марта, проходят акции протеста против вторжения России на территорию Украины.

По всей России на акциях протеста на 14:00 задержали уже 1077 человек в 28 городах, пишут местные СМИ.

В Москве на Манежной площади проходят массовые задержания. Там дежурят более 20-ти автобусов полиции. Полицейские выборочно проверяют в прохожих документы и содержимое сумок. Красная площадь закрыта на вход. Людей "пакуют" в "автозаки".

Фото: росСМИ

По состоянию на 14.15 на Манежной площади остались только журналисты. Силовики просят их уйти.

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В Хабаровске люди стали живой цепью и попытались устроить шествие, после чего полиция начала задержание. В Иркутске собравшиеся пошли маршем с песней "Пусть всегда будет солнце". Задержаны несколько человек. В одном только Новосибирске полиция задержала около 100 человек, в том числе журналистов.

Сообщается также о протестных акциях и пикетах в Томске, Перми, Екатеринбурге и многих других городах. В Санкт-Петербурге художники вышли на улицу и начали писать картины, используя цвета украинского флага. Сотрудники ОМОНа дежурят возле Гостиного двора. Автобусы для задержанных стоят на улице Думской.

В Херсоне не состоялся митинг за создание ХНР. На площадь вышли люди с украинскими флагами, не побоявшись вооруженных российских военных.