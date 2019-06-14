В России горит полигон с боеприпасами

В российской Воронежской области горит полигон с утилизации боеприпасов.
На месте происшествия слышны взрывы, однако угрозы для населения нет. Об этом сообщает РИА Новости.
Пожар на полигоне начался в пятницу, 14 июня. Как отмечается, загорелась сухая трава, из-за этого начали взрываться боеприпасы. Ближайшее село находится в 20 км.
"На полигоне с утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды", - рассказал собеседник агентства.
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Он отметил, что угрозы населенным пунктам пока нет.
На Харьковщине мог произойти мощный взрыв в поселке Краснопавловка. Его готовил завербованный Россией украинец, диверсию предупредили оперативники спецслужбы.
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