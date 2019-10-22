В России фермеры устроили перестрелку, погибли 5 человек

В России жители хутора устроили стрельбу из-за поля для выпаса скота. Фото: Ракурс

В Ростовской области России жители хутора устроили перестрелку. В результате инцидента погибли пять человек, еще двое ранены.

Конфликт между жителями хутора возник из участка для выпаса скота. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел на территории животноводческой точки в хуторе Чорнозубивка. Российские правоохранители отрыли уголовное дело по статье "Убийство".

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В Киеве на улице Панельная в результате массовой драки погиб 23-летний мужчина. Драка началась между группой людей, после чего большинство участников конфликта начали бить ногами лежащего на земле мужчину.